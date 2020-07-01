Jul 01, 2020
كان قد أُعلن رسمياً خلال الأيام الأخيرة عن أنّ فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية في لبنان ستقتصر هذا الصيف على حفلة موسيقية وحيدة تُقام يوم الخامس من شهر تمو/يوليو الحالي دون حضور للجمهور، على أن تُنقل عبر محطات تلفزيونية ووسائل التواصل الإجتماعي، بسبب الوضع الإقتصادي المتدهور وجائحة كورونا.
كما كان من المفترض أن يُشارك مصمّم ومدرّب الرقص شارل مكريس مع فرقته في فعاليات هذا المهرجان ضمن لوحات راقصة لكن مكريس يُعلِن اليوم عبر مكتبه الإعلامي عن إنسحابه من المهرجان وذلك بسبب التعتيم الإعلامي الذي مورس في حقّه مع فرقته خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة لجنة المهرجان السيّدة نايلة دو فريج ومنها إطلالتها في تقرير خاص عُرض ضمن برنامج صار الوقت من تقديم الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة أم تي في اللبنانية، وذلك مع ذكر أسماء لِفنانين آخرين يُسجّلون مشاركتهم في المهرجان، بالرغم من أنّ مكريس وافق على المشاركة في فعاليات هذه النسخة الجديدة من مهرجان بعلبك الدولي دون أي مقابل مادي كسائر الفنانين المُشاركين في المهرجان.
أيضاً حينما حاول مكريس الإستفسار عن السبب الكامن وراء هذا التعتيم الإعلامي من قِبل القيّمين على المهرجان تمّ التعامل معه بشكل غير لائق ولا يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه في مهرجان عريق وضخم مثل مهرجانات بعلبك الدولية.
من جانب آخر، نفيد بالذكر أنّ مصمم ومدرّب الرقص شارل مكريس يستعد لعدة أعمال جديدة أبرزها عودته إلى الغناء بعدما كان قد أوْقف نشاطه الغنائي مع فرقة ميليشيا وإنهمك خلال السنوات الماضية بتصميم والتدريب على الرقص حيث سيُطلِق مكريس قريباً أغنية جديدة بصوته كما سيُصوِّرها على طريقة الفيديو كليب.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب، شارل مكريس ينسحب من مهرجانات بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.