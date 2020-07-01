ليلى علوي تحتفل بـ عيد ميلاد وحيد حامد

احتفلت النجمة الكبيرة ليلى علوي بعيد ميلاد، الكاتب الكبير وحيد حامد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ليلى بعض الصور، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد الصديق .. الرمز والنجاح والكفاح والاسم الكبير .. وحيد حامد مش مجرد كاتب سيناريو شديد الحساسية ولا مؤلف له تاريخ وأعمال اتخلدت في تاريخ الفن المصري لكن كمان هو مواطن مصري غيور وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه

احتفلت النجمة الكبيرة ليلى علوي بعيد ميلاد، الكاتب الكبير وحيد حامد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ليلى بعض الصور، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد الصديق .. الرمز والنجاح والكفاح والاسم الكبير .. وحيد حامد مش مجرد كاتب سيناريو شديد الحساسية ولا مؤلف له تاريخ وأعمال اتخلدت في تاريخ الفن المصري لكن كمان هو مواطن مصري غيور وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه

وأبناء وطنه. كان من حظي الكبير إني اشتغلت معاه أربعة أعمال كلها أعمال مهمة ومحطات ليها علامات مميزة في مشواري من أول كل هذا الحب مرورا بالمساطيل ثم المسلسل الأهم العائلة والفيلم الأقرب لقلبي اضحك الصورة تطلع حلوة .. كل سنة وانت طيب يا أستاذ تعيش وتكتب وتفكر وتمتع الملايين بفنك الراقي.

يذكر أن فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، وبطولة

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وأبناء وطنه. كان من حظي الكبير إني اشتغلت معاه أربعة أعمال كلها أعمال مهمة ومحطات ليها علامات مميزة في مشواري من أول كل هذا الحب مرورا بالمساطيل ثم المسلسل الأهم العائلة والفيلم الأقرب لقلبي اضحك الصورة تطلع حلوة .. كل سنة وانت طيب يا أستاذ تعيش وتكتب وتفكر وتمتع الملايين بفنك الراقي.

يذكر أن فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل، منى زكي، كريم عبد العزيز، عزت أبو عوف، داليا مصطفى، عبد الرحيم التنير، فؤاد فرغلي، عريان سيدهم، سامي سرحان، ، حسن عبدالفتاح، زايد فؤاد، مجدي النواوي، نسمة محمود، تامر عبدالمنعم، منير مكرم، ليلى الإسكندرانية، صبري إسكندر، أماني فايد، أحمد عطا، حسن الديب، باسم شلبي، شيرين علي، عمرو أبو النصر، آمال محمد محمد، سامي محمد أحمد، شيرين رشدي، خالد سرحان، وجدي وليم، مريم نصار، حمدي يوسف، صلاح محمد، خالد مسعد، محمد منصور، سمية الإمام، محمد يوسف، فتحية طنطاوي، سهيلة حسين، عادل هلال، هويدا مهران، يوسف عيد، نعمات عبدالناصر، أحمد الطاهر، شريف عرفة، محمد عبد الحليم.

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