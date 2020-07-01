كليب كارول سماحة تطرح Bon Voyage

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب، والتي حملت اسم Bon Voyage. وطرحتها عبر قناة شركة Lifestylez Studios على موقع YouTube ، التي تتولى إنتاج وتسويق العمل. وظهر في الفيديو كليب المذيع والفنان باسل الزارو كموديل مع كارول سماحة، من إخراج بتول عرفة. Advertisements قد يهمك ايضاً: كارول سماحة تستعد لإطلاق أغنية جديدة كارول سماحة تطرح أغنية "BON VOYAGE"

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