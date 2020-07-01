شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينضم لقائمة نجوم "تيك توك" ويفتتح الحساب بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم النجم محمد رمضان إلى قائمة النجوم المصريين والعرب، الذين دشنوا حسابات، عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة، "تيك توك".

وكان رمضان، نشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، بهاشتاج "تيك توك"، باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمن الفيديو، مشاهد من استقباله فى أحد مطارات المغرب، قبل الحفلة التى أحياها هناك، حيث سيفتتح الحساب الجديد بأغنية تحمل نفس الاسم "تيك توك".

Advertisements

النجم محمد رمضان، يحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، سواء "انستجرام"، والذى يمتلك عليه 13.7 مليون متابع أو "فيس بوك" الذى يتابعه أكثر من 10 مليون متابع.

محمد رمضان كان قد شارك جمهوره ومتابعيه كواليس أغنيته الجديدة مع المغني العالمي سوبر ساكو "تيك توك"، وعلق على الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب تيك توك قريباً على قناتي الرسمية على يوتيوب".