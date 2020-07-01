شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تطرح "بتعلمنا الشدة" احتفالا بالذكرى السابعة لثورة يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة طويلة من الغيات على الساحة الغنائية، طرحت الفنانة والمطربة القديرة عفاف راضى، أغنية جديدة بعنوان "بتعلمنا الشدة"، تزامنا بالاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وهى من إنتاج الإذاعة المصرية.

وأبرزت الأغنية إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلقاء الضوء على المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال هذه السنوات، منها بناء العاصمة الإدارية مشروع جبل الجلالة وإحلال المساكن القيمة بديلا لسكان العشوائيات وغيرها من المشروعات، كذلك أبرز كليب الأغنية المواقف الإنسانية للرئيس السيسى مع المواطنين، كما أشار الكليب إلى دور الأطباء والقوات المسلحة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا حتى الانتهاء من إنشاء مستشفى العزل، نهاية بافتتاح قصر البارون بعد ترميمه.

أغنية "بتعلمنا الشدة"، كلمات فوزية الأشعل، ألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام، هندسة صوت محمد فتحى، ايقاعات أحمد بدير، قانون مصطفى عبد الخالق، وتريات ياسر طه، محمد عيد، حماده الموجى، مصطفى حلمى، مصطفى أبو شفه، أحمد زين، أحمد عاطف، إخراج محمد صباح.

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وتقول كلمات الأغنية: "بتعلمنا الشدة نكون.. وفى لمتنا الشدة تهون.. مهما يكون مهما يكون ايدى فى ايدك.. مايكفيش حبك أو حبى، لازم جهدك لازم جهدى.. عمرك عمرى.. قلبك قلبى، خاف على أرضك.. على رملك.. من أيامى ومن أيامك نغزل توبها.. خاف على أرضك.. على رملك.. من أحلامى ومن أحلامك نبنى بيوتها، لاجل ولادى.. لاجل ولادك.. عايزين مصر تكون اسم ومعنى يملا الكون".

يذكر أن كريستالة الغناء المصرية الفنانة الكبيرة عفاف راضى، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث ولدت 12 مايو بمدينة المحلة، لتمنح الفن صوتا رومانسيا دافئا مميزا ينتمى لجيل العمالقة الذين عاصرتهم وقفت إلى جوارهم وهى لازالت طالبة صغيرة، ورغم ذلك لفتت إليها الأنظار بسحر صوتها وموهبتها الفريدة فلحن لها كبار الملحنين ووقفت فى الحفلات إلى جوار عمالقة الطرب واستطاعت ان تشق طريقها بينهم بصوتها الأوبرالى الرومانسى الجميل.

واستطاعت عفاف راضى أن تقدم كل ألوان الغناء الرومانسى والوطنى وحتى الشعبى بأسلوبها الخاص المميز وصوتها الملائكى الرقيق الخجول.