شكرا لقرائتكم خبر عن ما أشبه اليوم بالبارحة.. محمود حميدة يستعيد ذكرياته بصورة من زيارته لواحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود حميدة على استعادة ذكرياته بصورة من زيارته لواحة سيوة منذ 20 عاما، وبصورة أخرى فى الوقت الحاضر. ونشر حميدة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، صورة له وهو يتوسط أصدقاءه من مشايخ واحة سيوة، وكتب: "سيوة من 20 سنة ودلوقتي، ما أجمل لقاء الأهل، الشيخ عبد الرحمن جبريل وأسرته الكريمة، ربنا يدوم الحب".

Advertisements

وكان النجم محمود حميدة قد استعاد ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة ‏شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" ‏قائلا "لما كنا صغيرين".‏

وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود ‏حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد ‏على.‏

ويستعد محمود حميدة لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى