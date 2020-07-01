شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يستمتع بالعطلة الصيفية على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الشاب رامز أمير، الاستمتاع بإجازته الصيفية سريعا، حيث شارك متابعيه بصورة عبر حسابه على إنستجرام و هو يجلسعلى البحر، وكتب عليها قائلا:"خطفتلى ساعة اقعد فيها على البحر وارجع عالطول كمان شويه".

كما وعد الفنان الشاب رامز أمير، جمهوره بأنه سيغير مفهوم الأكشن في الوطن العرب، مشيرا إلى أن الثقة التي يتحدث بها بسبب ثقته فيالله عز وجل، مضيفا :" مبعملش حاجة فى حياتى غير أني بجتهد ولكل مجتهد نصيب".

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وفي وقت سابق، حرص الفنان رامز أمير طمأنة جمهوره ومحبيه علي حالته حالياً، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية ثانية في ساقه، مؤخراًبعد إصابته خلال ممارسته رياضة الـ"parkour".

رامز أمير نشر مقطع فيديو لطفل يمارس الرياضة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا : " تخيلوا لو كل الناس بيحبوابعض كده .. تخيلوا لو كل الناس بيقفوا جنب بعض بدل مايحاربوا بعض، .. عاوز أشركم من قلبى على تشجيعكم ودعواتكم، اطمنوا أنادلوقتى أحسن كتير الحمد لله، ربنا يخليكوا ليا يا أطيب جمهور".