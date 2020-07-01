شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها مع أغنية "بعد حبك": حين يتوحّد الخيال مع الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة سميرة سعيد ذكرياتها مع أغنية "بعد حبك"، عبر حسابها بموقع تويتر، حيث شاركت جمهورها مقطعًا من الأغنية، موضحة أنها أجمل ما لحن الموسيقار أشرف سالم، وكتبت قائلة: "في كل مرة باسمع أغنية "بعد حبك".. أرجع بالذكرى للحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس".

وأضافت:"عشت حالة حب.. ووله.. وعشق خيالي.. وإنها حالة وجدانية حقيقية..حين يتوحّد الخيال مع الواقع..من أحلى ما لحّن أشرف سالم الله يرحمه".

وفى وقت سابق، حرصت النجمة الكبيرة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها بتفاصيل يومها خلال وقت الحظر، جراء جائحة كورونا المستجد، وتحرص على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتها.

ونشرت سميرة فيديو لها تمارس الرياضة، على العجلة، وبدا عليها النشاط الشديد وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الحظر شجعنى على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".

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من ناحية أخرى تستعد النجمة سميرة سعيد، لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم مبدئي" قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم تسجيلها فى منتصف شهر يونيو حسبما أكد أمير ناثان لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

كما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.