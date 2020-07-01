شكرا لقرائتكم خبر عن سيرك دو سوليه بكندا يعلن إفلاسه بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الشركة المالكه لسيرك دو سوليه بكندا دعوى إفلاس السيرك وذلك بعدما تكاثرت عليه الديون بسبب إغلاق عروضه قسريا نتيجة جائحة كورونا ، حيث تم تعليق إنتاج العروض الفنية منذ ثلاثة أشهر تعليقا مؤقتا ، وكان حينها لديها مايقرب من عشر عروض فنية فى جوله حول العالم ومن بينهم عرض " O” ، وعرض "Michael jackson one “ ، و عرض “ The Beatles love " .

يذكرأن جميع عروض سيرك دو سوليه تندرج ضمن السيرك المعاصر أى أنها تقتصر على العناصر البشرية وتخلو من إستخدام أو نوع من أنواع الحيوانات ، فكل عرض سيركى عبارة عن تجميع لتصاميم من مختلف أنحاء العالم مركبه فى إطار واحد مصحوبة بالموسيقى وقد توسع السيرك فى التسعينات من بضع عشرات الموظفين إلى أن وصل فيما يقرب من ٤٠٠٠ موظف وكانت تقدر عائدات السيرك حوالى ٦٠٠ مليون دولار فى العام .

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استقبلت مصر العام الماضى للمرة الأولى عرض " بازار " لسيرك دو سوليه،والذى يعد من أهم إنتاجات السيرك وأعرق عروضه الترفيهية فى العالم وكان يتابعه الملايين من المعجبين حيث يجذب الجمهور من مختلف الأعمار .