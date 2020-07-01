شكرا لقرائتكم خبر عن من 30 سنة..محمد صبحى يستعيد ذكريات مسرحية وجهة نظر بصور من الكواليس عام 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان الكبير محمد صبحى، ذكريات مرور 30 عاما على عرض مسرحية وجهة نظر، التى قدمها على المسرح عام 1990، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم والفنانين منهم عبلة كامل، الراحل شعبان حسين.





ونشر صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورا من كواليس المسرحية فى لقطات جمعته بالفنانين عبلة كامل وهانى رمزى وعبد الله مشرف والراحل شعبان حسين، صحبها بتعليق: "من كواليس مسرحية وجهة نظر عام 1990".





تدور قصة المسرحية الكوميدية حول مجموعة من كفيفى البصر الذين يقيمون فى مكان أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أى نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتى لهم عرفة الشواف الأعمى الذى كان فى السجن وخرج فيأتى إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذى لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به فى النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف فى طريقة.





مسرحية "وجهه نظر"، بطولة محمد صبحى، عبلة كامل، هناء الشوربجى، عزة لبيب، رياض الخولى، محمود أبو زيد، زينب وهبى، محمد عبد الحليم، مجدى عبد الحليم، شوقى طنطاوى وغيرهم من الفنانين، تأليف لينين الرملى، إخراج مسرحى محمد صبحى، إخراج تلفزيونى صفوت غطاس.

Advertisements





من ناحية أخرى، نفى الفنان الكبير محمد صبحى الكثير من التصريحات الأخيرة التى نشرت فى أحد المواقع حول موضوع اعتزال الفنانة عبلة كامل وأكد لـ"الخليج 365"، أنه مستاء جداً وغاضب من تحريف تصريحاته لهدف تأكيد اعتزال عبلة كامل لجذب القراء للموقع.

وقال: "لا يجب تحريف تصريحاتى فى عناوين وأنا لا أعلم حقيقة اعتزال عبلة كامل ولا يوجد لدى معلومات مؤكدة باعتزالها من عدمه ولكنى عندما سئلت عن اعتزالها قلت: لا أحد يعلم حقيقة اعتزالها من عدمه وأنا لست على اتصال بها".

وأوضح صبحى أنه قال فقط: "أرى اعتزالها لو كان حقيقة وخبر مؤكد خسارة كبيرة لأنها قيمة فنية وعملت معى فى المسرح من خلال مسرحية "وجهة نظر" أما اعتزالها فهذا دور الصحافة فى التواصل معها ومعرفة الحقيقة منها شخصيا".

وأوضح محمد صبحى أيضا أن عبلة كامل من الممكن أن يكون عرض عليها أعمالا ورفضتها لأنها لا تليق بقيمتها الفنية لأنها تحترم فنها وهذا سبب ابتعادها مثل الكثير من الفنانين الذين يحترمون تاريخهم.

كما نفى محمد صبحى أنه المكتشف الأول لعبلة كامل كما كتب فى التصريحات المنسوبة إليه قائلا: لست مكتشف عبلة كامل لأنها قدمت أعمال كثيرة قبل مسرحية "وجهة نظر" ولها أعمال كثيرة جيدة قبل العمل معى وبناء على أعمالها رشحتها لمسرحيتى.