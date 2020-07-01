شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تطلق حملة للتوعية من الإصابة بفيروس كورونا "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية آن هاثاواي، على توعية متابعيها وجمهورها، بضرورة اتباع تعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتمثلة في ارتداء الكمامة الطبية وعدم الاختلاط مع الآخرين والتلامس.

ونشرت النجمة صاحبة الـ 37 عاماً، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي قناع طبي لتوعية متابعيها بضرورة ارتداءه في الأماكن العامة للحفاظ على سلامة الآخرين.

وعلى جانب آخر، تمتلك الممثلة آن هاثاواي وزوجها الممثل الأمريكى ومصمم المجوهرات، آدم شولمان بمنزل ريفي في كاليفورنيا، وقد استعانت بمهندسين معماريين لتجديد المنزل، الذى احتوى على ديكور مميز، يجمع بين الريفى والحضرى، والذى قام فريق عمل من موقع مجلة " architectural digest "، بالتجول داخل المنزل، لالتقاط صور داخل الغرف، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، والذى ذكر أيضاً أن المنزل صمم من قبل المهندسين المعماريين Myron Hunt و Elmer Gray.