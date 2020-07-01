آن هاثاواي تطلق حملة للتوعية من الإصابة بفيروس كورونا "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية آن هاثاواي، على توعية متابعيها وجمهورها، بضرورة اتباع تعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتمثلة في ارتداء الكمامة الطبية وعدم الاختلاط مع الآخرين والتلامس.
ونشرت النجمة صاحبة الـ 37 عاماً، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي قناع طبي لتوعية متابعيها بضرورة ارتداءه في الأماكن العامة للحفاظ على سلامة الآخرين.
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That was easily my favorite week ever on Instagram. Thank you again, Miss Lang (@aarynnlang), for giving me another chance to get it right, and for blessing us with your truth, wit, frankness, and flat out brilliance. Looking forward to making this space worthy of it. Since so many of you asked “Where’s Anne?” during the past week, here’s where I’m at: I wear a face mask because I care about others. #BlackLivesMatter. The vision of Black Trans people is critical to the liberation of this world. Love is love. Neither the human body nor the human experience come standard. None of those statements are controversial, so if you felt uncomfortable, challenged, offended, queasy-hot, tense or shut down while reading them, then this probably isn’t the right place for you. Or actually, it’s probably exactly the right place for you, but it’s your life. Anyway, back to Miss Lang and what she taught us: what moved you/surprised you the most during the past week? -AH
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A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway) onJul 1, 2020 at 8:18am PDT
وعلى جانب آخر، تمتلك الممثلة آن هاثاواي وزوجها الممثل الأمريكى ومصمم المجوهرات، آدم شولمان بمنزل ريفي في كاليفورنيا، وقد استعانت بمهندسين معماريين لتجديد المنزل، الذى احتوى على ديكور مميز، يجمع بين الريفى والحضرى، والذى قام فريق عمل من موقع مجلة " architectural digest "، بالتجول داخل المنزل، لالتقاط صور داخل الغرف، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، والذى ذكر أيضاً أن المنزل صمم من قبل المهندسين المعماريين Myron Hunt و Elmer Gray.
وانضمت هاثاواي، مؤخراً للنجم العالمي روبرت دي نير، وأوسكار إسحاق، ودونالد ساذرلاند ، لفريق فيلم Armageddon Time، والذى تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية، والذى سيتولى إخراجه جيمس جراى، بحسب ما ذكر موقع deadline، حيث كان تم اختيار النجمة كيت بلانشيت للمشاركة فى بطولة الفيلم.
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