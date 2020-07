شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..نورث ويست تظهر مع كاني ويست بكليبه الجديد Wash Us In The Blood والان مع تفاصيل الخبر

اطلق النجم العالمي كاني ويست كليب جديد حمل اسم " Wash Us In The Blood " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب " ، و شاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت . يبدأ كليب " Wash Us In The Blood " الذي أخرجه آرثر جافا ، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter " التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية ، و تحديدا بعد مقتل جورج فلويد علي يد احدي رجال الشرطة . ويتضمن أيضا الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة " Saint Pablo Tour " ، إضافة الي بعد المشاهد من " Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست ، و كانت مفاجأة الكليب هو ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست و كيم كاردشيان .

نورث ويست و أغنية " Wash Us In The Blood "هي واحدة من أغنيات البوم كاني ويست المقبل و الذي يحمل اسم " God’s Country " . يذكر أن بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته ، شارك نجم الراب الشهير كاني ويست وسط صفوف المحتجين ، فحسب موقع " tmz " ظهر النجم الشهير البالغ من العمر ( 42 عاما ) مع طلاب مدارس شيكاغو العامة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وهو ما ظهر بعدد كبير من الصور التي التقطت لويست ، وحرص كاني ويست علي ارتداء " قناع " باللون الأسود و ذلك لتجنب إصابته بفيروس كورونا كونه يتواجد بين حشود من المحتجين.

