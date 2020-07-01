شكرا لقرائتكم خبر عن أوجست السينا يدعى علاقة عاطفية مع زوجة سميث لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر المطرب أوجست السينا، مفاجأة كبيرة بعد تصريحاته التي أدلى بها عن علاقته العاطفية مع جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي ويل سميث، والتي استمرت لسنوات بينهما، بمباركة زوجها لهما.

ونقلت صحيفة ديل ميل البريطانية، تصريحات المطرب صاحب الـ 27 عاماً، التي أكد فيها على علاقته العاطفية مع جادا بينكيت، والتي باركها لهما زوجها الممثل العالمي ويل سميث، قائلاً "لقد استمرينا لسنوات طويلة معاً، وانا حقا أحبها بشدة ولدي الكثير من الحب لها"، مضيفاً " "أعلم أنني محظوظ تمامًا وأن هذه التصريحات صعبة للغاية، بحيث يصعب على الناس فهمها، ولكن بمجرد أن يبدأ التأثير على معيشي، يجب أن أتحدث عن حقي".



ويل سميث وزوجته وأوجست السينا

وسرعان ما نفت جادا تلك الادعاءات ووصفتها بأنها عير صحيحة على الاطلاق، بعد ان نشرتها الكثير من المواقع العالمية، والتي اتهمها فيها زوجها ويل سميث بأنه على علاقة زواج مفتوحة ثلاثية مع زوجته.

ووثقت الصحيفة البريطانية تقريرها، بصورة تجمع المطرب أليسنا مع جادا في حفل توزيع جوائز BET لعام 2017، والتي حضرا معاً، لتؤكد على تقارب الادعاءات التي صرح بها المطرب صاحب الـ 27 عاماً.

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جادا سميث وأوجست السينا

ووفقاً للصحيفة فإن، "جادين" أبن جادا سميث وويل سميث، هو من عرف والدته على المطرب أوجست عام 2015، وسرعان ما بدأت علاقتهما العاطفية بالرغم من علاقتها مع زوجها ويل سميث.

تزوجت جادا بينكيت سميث، من زوجها الممثل العالمي ويل سميث، عام 1997، وهما والدان لـ "جادين" صاحب الـ 21 عاماً، و "وويلو" صاحبة الـ 19 عاماً.