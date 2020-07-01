شكرا لقرائتكم خبر عن أحمدالفيشاوي فى صورة جديدة من تصوير زوجته وهو يفكر بعمق.. ويعلق: أحبك نادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة من تصوير زوجته ندي كامل، عبر حسابه على"انستجرام"، ويظهر به بشكل عفوي، معلقا عليها قائلا: "تفكيرعميق صورة من تصوير زوجتى ... أحبك نادية ".







احمد الفيشاوي

وكان كشف الفنان احمد الفيشاوي عن سعادته بالعودة إلى الجيم مرة أخري لممارسة الرياضة مثلما ظهر خلال صورتين مع زوجته نشرهما عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليهما بكتابة : "Back at the gym"، وهي الصور التي تفاعل معها متابعيه عبر انستجرام خلال التعليقات.

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على جانب آخر يستعد احمد الفيشاوي لتصوير أحدث أعماله الفنية ممثلة فى فيلم "30 مارس"، حيث انضم الفنان محمد شاهين، إلى أسرة الفيلم الذى يقوم ببطولته النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث يعد شاهين أحدث المنضمين للعمل، الذى كتبه حميد المدنى، ويخرجه أحمد خالد موسى .

وفى سياق متصل، يعاين فريق العمل بقيادة أحمد خالد موسى امأكن التصوير حالياً، من أجل البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن للممثلين الانتهاء من التصوير لانشغالهم بأعمال أخرى، وتعاقدت الشركة المنتجة حتى الآن على بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، وندى موسى، وصبرى فواز، محمد على رزق.