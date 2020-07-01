شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تنتهي من تسجيل أغنية بتوقيع توما وراؤول وفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة هايدي موسى نجمة ستار اكاديمى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، ولم تستقر على اسمها بعد.

الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وانتاج محمد شعبان في أول تعاون يجمع بينه وبين هايدي.

كما تستعد هايدي موسى لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام المقبلة، لتطرحها فور الانتهاء من عملية المونتاج.









Advertisements

المعروف أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا)، وتستعد حالياً لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية من خلال مشاركتها في مسلسل جديد تتكتم على تفاصيله، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام ٢٠١٧.

أصدر مؤخرا الموقع العالمى top beauty world، قائمة بأجمل 100 امرأة فى العالم، حيث تضمنت القائمة المطربة المصرية هايدى موسى، والتى سبق وأن دخلت هذه القائمة من قبل فى عام 2017، وأعربت عن سعادتها لا سيما أنها عرفت بالخبر عن طريق الصدفة، ولم يخبرها أحد.

وتضمنت القائمة كلا من إيميليا كلارك نجمة game of thrones، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والممثلة الأمريكية أنجلينا جولى، والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، والكورية الجنوبية إم يونا، والمغنية سيلينا جوميز، وعارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير.