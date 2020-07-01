شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد وعادل إمام ثنائية سينمائية فريدة جسدت فى 10 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الكاتب الكبير وحيد حامد واحداً من أهم وأبرز الكتاب على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال البارزة فى تاريخ السينما المصرية، وتناول فيها العديد من القضايا الهامة والحساسة سواء على المستوى الاجتماعى أو السياسى، والتى نقلها على شاشة السينما بشكل جرئ ولاقت أعمال المؤلف إشادات واسعة من كافة المحافل المحلية والدولية وحاز عنها على العديد من الجوائز.

وحيد حامد الذى يحتفل اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 76 عمل مع كبار النجوم مثل محمود مرسى وفريد شوقى ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وأحمد زكى ونادية الجندى ونبيلة عبيد ومديحة كامل وغيرهم، إلا أن شراكته مع النجم عادل امام كانت لافتة حيث بدأ أول تعاون بينهما من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978 حقق المسلسل نجاحاً كبيراً دفع بالزعيم لأن يعتمد عليه سينمائياً ليكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد.

كانت بداية تعاونهما فى السينما بفيلم "انتخبوا الدكتورسليمان عبد الباسط" إخراج محمد عبد العزيز عام 1981، وشارك ببطولته مديحة كامل وسهير البابلي وعمر الحريري، وفى نفس العام قدما فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" إخراج سيمون صالح وشارك فيبطولته يسرا وعلي الشريف وزين العشماوي، وثالث الأفلام التى جمعت وحيد حامد وعادل امام "الغول" إخراج سمير سيف عام 1983، وشارك فى بطولته نيللي وفريد شوقي وصلاح السعدني.

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واستكمل الثنائى سلسلة أعمالها فى السينما بفيلم "الهلفوت" إخراج سمير سيف عام 1984، وشارك في بطولته سعيد صالح وصلاح قابيل وإلهام شاهين، وابتعدا الثنائى عن بعضهما سنوات حتى عادا مرة أخرى فى فيلم "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة عام 1991 و شارك في بطولته مع حسين فهمي وعايدة رياض ومحمود الجندي.

بعد "اللعب من الكبار" دخل المخرج شريف عرفة مع وحيد حامد وعادل امام كضلع ثالث فى أعمالها حيث قدم الثلاثى بعد ذلك أفلام "الإرهاب والكباب" عام 1992 وشارك في بطولته يسرا وكمال الشناوي وأحمد راتب، وفيلم "المنسي" عام 1993 وشارك فى بطولته يسرا وكرم مطاوع ومصطفى متولي، وفيلم "طيور الظلام" عام 1995، وشارك في بطولته يسرا ورياض الخولي وأحمد راتب، وفيلم "النوم فى العسل" عام 1996 وشارك في بطولته دلال عبد العزيز وشيرين سيف النصر.

وبعد غياب 10 سنوات من التعاون بين وحيد حامد وعادل إمام عادا مرة أخرى فى عام 2006 من خلال فيلم "عمارة يعقوبيان" إخراج مروان حامد وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم مثل نورالشريف ويسراوهند صبري وخالد الصاوي وأحمد راتب، وأصبح الفيلم العاشر والأخير الذى يجمع وحيد حامد وعادل إمام.