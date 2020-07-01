شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة كامل ترثى زوجها الفنان محمود عزمى: اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل، ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، التى تحل اليوم الأول من يوليو، حيث نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استوديهات التصوير لكن لم يتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.



الفنان الراحل محمود عزمى

وكتبت الفنانة القديرة، عبر حسابها على فيسبوك أيضا، رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "مثل هذا اليوم من كل عام كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".





تخرج محمود عزمى من المعهد العالى للسينما عام 1949، وبدأ مسيرته الفنية فى المسرح، حيث قدم مسرحية "الرجل الذى يريد أن يضحك" ومسرحية "ثلاث جميلات والحب" ومسرحية "ست البنات".

Advertisements





وفى الخمسينيات ركز عزمى على السينما وقدم 16 فيلما، منها "كدت أهدم بيتى" مع راقية إبراهيم ومحمود المليجى ومحسن سرحان، وفيلم "أثار فى الرمال" مع فاتن حمامة وعماد حمدى وزهرة العلا، وفيلم "إنى راحلة" مع عماد حمدى ومديحة يسرى وزينات صدقى، وفيلم "شاطئ الأسرار" مع عمر الشريف وماجدة وتحية كاريوكا، وفيلم "الأخ الكبير" مع فريد شوقى وهند رستم، وفيلم "هذا هو الحب" مع لبنى عبد العزيز ويحى شاهين، وفيلم "هدى" عماد حمدى ولبنى عبد العزيز وفيلم "أبو أحمد" مع فريد شوقى وآمال فريد.



الفنانة عايدة كامل

وفى السيتينات والسبعينيات أتجه إلى الأعمال التليفزيونية إلى جانب السينما وقدم مسلسل "هارب من الأيام" مع سعيد صالح وتوفيق الدقن ومسلسل "خيال المآتة" مع عبد الله غيث وسميحة أيوب ومسلسل "السجين الهارب" مع محمود المليجى إلى جانب فيلم "الفرسان الثلاثة" مع إسماعيل يس ومحمود المليجى وفيلم "على ضفاف النيل" مع كمال الشناوى وشادية وفيلم "أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس وشويكار وفيلم "هارب من الأيام" مع فريد شوقى وسميرة أحمد.





أما فى الثمانينات والتسعينات ركز جهده فى الاعمال التلفزيونية أكثر من السينما، حيث قدم مسلسل "الفندق" مع يسرا ومصطفى فهمى ومسلسل "الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين" مع أحمد زكى وهالة فؤاد ومسلسل "محمد رسول الله" ومسلسل "الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان" مع محمود يس وفردوس عبد الحميد، ومسلسل "هارون الرشيد" مع نور الشريف وعبلة كامل، ورحل عن عالمنا فى 27 نوفمبر عام 2011 بعد إصابته بهبوط حاد فى القلب نقلته على إثره زوجته الفنانة عايدة كامل إلى المستشفى حتى وافته المنية.