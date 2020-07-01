شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يفتتح عروضه غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار عودة المسارح للعمل من جديد ، قام دكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوضع خطته مع فنانى البيت لمراعاة جميع الإجراءات الإحترازية التى وضعتها الوزارة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والذى كان السبب الرئيسى فى إغلاق جميع المسارح لمدة أربع أشهر تقريبا .

قال دكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية ، لليوم السابع ، أنه سيتم إفتتاح أبوابه غدا الخميس بما في ذلك السيرك القومى بالعجوزة بعروضه المشوقة ليعتبر بذلك أول جهة يتم إفتتاحها بعد قرار العودة ، كما سيقدم على ساحة مسرح الهناجر عروض لفرقة رضا و الفرقة القومية للموسيقى الشعبية وكذلك فرقة أنغام الشباب ، فيما يقدم أيضا مسرح ساحة الأوبرا عدد من العروض الفنية.

وفى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك يعرض البيت الفنى للفنون الشعبية عروض فرقة رضا على مسرح البالون ولمدة خمسة عشر يوما لتستكمل عروضها بعد ذلك فى مدينة الإسكندرية ، وسيتم أيضا إفتتاح عروض السيرك بمدينة الإسكندرية مع فقرات غنائية متنوعة لفرق أنغام الشباب .

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وتستأنف مسرحية " سيرة حب " عروضها من جديد حيث ستقدم على خشبة مسرح البالون ، والمسرحية تتناول سيرة الموسيقار بليغ حمدى الشخصية والفنية ، وتلقى الضوء على إبداعه الموسيقى وأعماله ، والعرض من بطولة إيهاب فهمى ، مجدى صبحى ، رحاب مطاوع ، أحمد الدمرداش ، شيكو ، شريف عواد ، هبة محمد، وديكور محمد الغرباوي ، قيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد وإضاءة شريف يرعى ، وتأليف أيمن الحكيم ، وإخراج دكتور عادل عبده .

كما سيتم الإستعداد لإفتتاح سيرك ١٥ مايو فى الفترة المقبلة وكذلك إفتتاح سيرك جمصه بعرض " عايز أتجوز " وأضاف هذه الخطة التى إستقرينا عليها إلى الأن لحين إستكمالها خلال الفترة القادمة .