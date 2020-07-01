شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الراحل عزت أبو عوف: "مكنش بينام إلا لما يشوف أفلام إسماعيل ياسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف في ذكري وفاته الأولي، عن كواليس حياة الراحل في منزله، حيث قالت أنه يهتم بلعب المزيكا علي الأورج، ومشاهدة فيديوهات لفرقته البيتي شاه، وفيديوهات ذكرياته مع اصدقائه، مشيرة إلي أن جميعها كانت أوقات ممتعة جدا.



عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة

وأضافت «أميرة»، في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365»، أنه كان يهتم بشراء الانتيكات و اللوحات النادرة و أكثر هوياته اقتناء العربيات القديمة.



عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة

Advertisements

وأوضحت عن أسرار حياته، أنه لم ينام إلا إذا شاهد أفلام اسماعيل يس، أو كرتون توم اند جيري القديم، كما كان يحتفظ بكل مجلات الحكايات منذ أن كان طفل، ويضعهم بنفسه في المكتبه.



عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة

أما بالنسبة لأعمال ندم علي تقديمها، قالت :" مفيش ولا عمل ندم عليه حتي لو كان مش عجبه لأن دايما بيعوضه بسعادته بوجوده مع أصدقاء من العمل ككل".



عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة

أما عن الجانب الشخصي لـ«عزت»، فقالت زوجته، كان منظم جدًا في يومه، فكان ينام 8 ساعات لا ينقصهم دقيقة وإذا استيقظ قبلهم يصبح مزاجه سيء طوال اليوم، ثم يتناول فطوره في الحديقة حيث إنه يحب الهدوء في الصباح كثيرًا، ذلك بجانب عادته اليومية التي لم تفارقه طوال حياته وهي قراءة الصحف الورقية وهو يشرب فنجان قهوته، ثم يتمشى لمدة ساعة كنوع من أنواع الرياضة بالإخص ممارسة السباحة.



عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة

وبنبرات تحمل كثيرا من الاشتياق للفقيد وجهت زوجة الفنان الراحل رسالة له بقولها: "وحشتني جدا وحشني تفاصيل يوم بيوم وحشني انادي اسمك مفتقداك جدا كل حاجه فراغ من غيرك بحبك وهتفضل في قلبي".