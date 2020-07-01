زوجة الراحل عزت أبو عوف: "مكنش بينام إلا لما يشوف أفلام إسماعيل ياسين"

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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الراحل عزت أبو عوف: "مكنش بينام إلا لما يشوف أفلام إسماعيل ياسين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف في ذكري وفاته الأولي، عن كواليس حياة الراحل في منزله، حيث قالت أنه يهتم بلعب المزيكا علي الأورج، ومشاهدة فيديوهات لفرقته البيتي شاه، وفيديوهات ذكرياته مع اصدقائه، مشيرة إلي أن جميعها كانت أوقات ممتعة جدا.
عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة
وأضافت «أميرة»، في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365»، أنه كان يهتم بشراء الانتيكات و اللوحات النادرة و أكثر هوياته اقتناء العربيات القديمة.
عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة
وأوضحت عن أسرار حياته، أنه لم ينام إلا إذا شاهد أفلام اسماعيل يس، أو كرتون توم اند جيري القديم، كما كان يحتفظ بكل مجلات الحكايات منذ أن كان طفل، ويضعهم بنفسه في المكتبه.
عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة
أما بالنسبة لأعمال ندم علي تقديمها، قالت :" مفيش ولا عمل ندم عليه حتي لو كان مش عجبه لأن دايما بيعوضه بسعادته بوجوده مع أصدقاء من العمل ككل".
عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة
أما عن الجانب الشخصي لـ«عزت»، فقالت زوجته، كان منظم جدًا في يومه، فكان ينام 8 ساعات لا ينقصهم دقيقة وإذا استيقظ قبلهم يصبح مزاجه سيء طوال اليوم، ثم يتناول فطوره في الحديقة حيث إنه يحب الهدوء في الصباح كثيرًا، ذلك بجانب عادته اليومية التي لم تفارقه طوال حياته وهي قراءة الصحف الورقية وهو يشرب فنجان قهوته، ثم يتمشى لمدة ساعة كنوع من أنواع الرياضة بالإخص ممارسة السباحة.
عزت أبو عوف مع زوجتة اميرة
وبنبرات تحمل كثيرا من الاشتياق للفقيد وجهت زوجة الفنان الراحل رسالة له بقولها: "وحشتني جدا وحشني تفاصيل يوم بيوم وحشني انادي اسمك مفتقداك جدا كل حاجه فراغ من غيرك بحبك وهتفضل في قلبي".
عزت ابو عوف
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