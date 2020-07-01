شكرا لقرائتكم خبر عن باسم ياخور عن ماجد المصرى: "مفيش أروع منه بسبب ابتسامته وروحه الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان باسم ياخور يعد من أقرب أصدقاء الفنان ماجد المصري، مثلما ظهر من خلال صورة نشرها الأول عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وهي الصورة التي عكست ذلك من خلال التعليق عليها حين قال : " ولا أروع من ماجد المصري بروح النكتة التي لا تتوقف والبديهة الحاضرة والابتسامة التي ترافقه دائماً".



ماجد المصري وباسم ياخور

على جانب آخر سبق وأكد النجم ماجد المصرى منذ أيام على أن هناك صفحات مفبركة تستغل اسمه ‏لإطلاق شائعات عن زملائه الفنانين وتحديدا شائعة وفاة ‏الفنانة رجاء الجداوى على غيرالحقيقة، مؤكدا أن ليس له ‏أى حسابات صفحات الفيس بوك إطلاقا.

وأضاف ماجد المصرى، لـ"الخليج 365" إنه سيقاضى ‏المسئول عن تلك الصفحات ولن يتركه يعبث باسمه وبحياة ‏زملائه معلقا: حسبى الله ونعم الوكيل .‏

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من ناحية أخرى، يناقش النجم ماجد المصرى قضية مهمة ‏فى المجتمع المصرى بمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو ‏صراع الأموال بطرق غير مشروعة، والذى ينطلق تصويره ‏خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى ثانى بطولاته المطلقة ‏بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص ‏الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله ‏‏"الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات ‏الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا ‏فى إطار درامى تشويقى.‏

مسلسل "الوجه الآخر"، يكتبه فداء الشندويلى، ويخرجه ‏سميح النقاش، حيث بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات ‏للمسلسل قبل شهر رمضان، وتوقف تحضيراته لإنشغال ‏الشركة بأعمال شهر رمضان، وتعود التحضيرات مجدداً مع ‏فريق العمل حالياً.‏

وتعاقدت الجهة المنتجة للمسلسل مع كل من، الفنان ماجد ‏المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، ‏مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، ‏وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات مع ‏بعض الشباب.‏‏