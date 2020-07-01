شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفالات بعيد الميلاد مستمرة.. تورتة وبوكيه ورد لنرمين الفقي "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة نرمين الفقي، احتفالات عيد ميلادها الذي احتفلت به يوم الأحد 21 يونيو الماضي، وشاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لأحدي احتفالات عيد ميلادها المستمرة والذي أعد لها كمفاجأة في إحدى الأماكن.

وظهرت الفقي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها وتمسك في يديها بوكيه ورد من الاحتفالات، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات على الفيديو.

واحتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها، الأحد 21 يونيو الماضي ، والتي استطاعت أن تتواجد بقوة منذ ظهورها سواء كان من بوابة الإعلانات التليفزونية أو من خلال ظهورها في العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الدراما أو السينما، وتتميز نرمين الفقى بجمالها ورقتها ورشاقتها التي دائما تظهر بها حتى انها تشارك جمهورها بالعديد من الصور التي تنال اعجابهم، كل هذه الأمور جعلتها أن تكون فتاة أحلام الكثير من الشباب.

نرمين الفقى لم تتزوج حتى الآن، مما جعلها في إحدى اللقاءات أن ترد على سؤالها عن عدم زواجها رغم جمالها وأناقتها، حيث قالت، السبب في عدم الزواج لأن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها سواء كان من خلال أن يكون العريس غير مناسب لها ولا يصلح زوجا مستقبليا أو أنها تحب شخص ولم تسنح لهم الظروف حتى تكلل العلاقة بالزواج، أو إنها تحب شخص لا يبادلها نفس شعور الحب ذاتها.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.