شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت أنثى تحصل على أول بطولة في فيلم خيال علمي بميزانية 70 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة والمصممة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي يتم تنفيذها مؤخراً في الكثير من مواقع تصوير الأفلام، قررت إحدى شركات الإنتاج تعيين روبوت أنثي جديدة لدور البطولة في فيلم خيال علمي جديد.

الفيلم الجديد الذي يأتي بعنوان "بي"، هو أول فيلم يقوم بتعيين روبوت أنثي في دور البطولة المطلقة، بعد شهدت السنوات الأخيرة ظهور الكثير من الروبوت في بعض المشاهد من الأفلام، وهو ما يعد المرة الأولي من نوعها للروبوت التي تدعي "إيريكا" في دور الشخصية الرئيسية.

إيريكا التي تم تصنيعها في اليابان، لديها ذكاء اصطناعي للتحدث والتعرف على الأصوات بشكل كبير، وتم وصفها كـ "أجمل امرأة روبوت في العالم، بعد التشابه الكبير بينها وبين الانسان، وهو ما سيجعلها تضيف الكثير من التفاصيل للفيلم الذي يتحدث عن الخيال العلمي.

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فيلم "بي" سيتم انتاجه بتكلفة 70 مليون دولار، وستدور أحداثه حول عالم يكتشف الأخطار المرتبطة ببرنامج ابتكره لإتقان الحمض النووي البشري، ويساعد المرأة الذكية المصطنعة "إيريكا" على الهروب من البرنامج بعد اكتشاف بعض العيوب.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة huntingtonnews، عن العلماء اليابانيين هيروشي إيسيجورو وكوهى أوجاوا، علموا الروبوت "إيريكا"، كيفية التصرف والمعايشة من خلال تطبيق مبادئ الأسلوب على الذكاء الاصطناعي، وتم الكشف عنها عام 2015.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن الروبوت "إيريكا" تم انشائها من الصفر لتتعلم كيفية التمثيل في الدور الجديد، وأنها ستكتسب عواطفها من خلال محاكاتها الفردية مع الغير، وستتحدث عن مشاعرها فيما بعد بعد اكتساب ثقتها وتعلمها للغة الجسد.