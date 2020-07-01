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شكرا لقرائتكم خبر عن استرتشات الصباح..دوا ليبا ترفع لياقتها البدنية في العزل الصحي.."فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية دوا ليبا، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها وهي تمارس بعض التمارين الرياضية الصباحية، من داخل العزل الصحي المنزلي.
ونشرت النجمة العالمية مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي، وظهرت من خلاله وهي تقوم ببعض الاسترتشات الصباحية، وسرعان ما حصدت عشرات آلاف المشاهدات بعد ساعات قليلة من نشرها للفيديو.
وعلى جانب آخر، قررت النجمة العالمية دوا ليبا أن تسترجع ذكرياتها و تكشف عن عدد من صورها التي تنوعت بين قديمة وحديثة إضافة لبعض الصور التي التقطت لدوا ليبا من أيام الطفولة من البوم عائلتها و ذلك احتفالا بعيد ميلاد والدتها .
حيث نشرت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم اكثر من 47.6 مليون شخص عدد كبير من الصور التي جمعتها بوالدتها ، فبعضها علي الشاطئ حيث كانت دوا ليبا في مرحلة الطفولة و كانت والدتها تدللها وأخرى وهي بجانبها في حمام السباحة ، أيضا هناك عدد من صورهن من الحفلات و السهرات .
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