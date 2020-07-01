شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت: "قوة مصر" أغنية تصلح فى كل الأوقات ونحتاج كلماتها ونصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر جمال بخيث عن كواليس تحضيره لأغنيته الوطنية الجديدة "قوة مصر" التى تم طرحها أمس الثلاثاء بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى 30 يونيو، حيث عُرضت الأغنية على كل القنوات الفضائية، وهى شعر جمال بخيت، لحن وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، غناء مالك، رغدة جمال، عمر حبيب، ندى مدحت.

وأوضح بخيب لـ"الخليج 365" أن الأغنية كان يكتبها منذ فترة ولم يكن فى ذهنة طرحها خلال مناسبة بعينها، مضيفاً أنه يكتب طول الوقت طبقا للظروف التى نعيشها، لافتاً أنتهى من كتابة "قوة مصر" منذ ثلاثة أسابيع فقط، وتواصل معه القائمون على مدينة الإنتاج الإعلامى لانتاجها وطرحها فى احتفالات ذكرى 30 يونيو.

وتابع جمال بخيت :"كان فى حوار بينى وبين محمد ضياء أننا من الممكن عمل أغنية مشتركة يقوم بغنائها عدد من الأصوات الشابة، وعندما فكرنا فى ملحن شاطر وينجز فى الوقت فوجدت ضياء هو الأنسب، وبدأنا فى تنفيذ الأغنية، والحقيقة أن مدينة الانتاج المدينة استجابت استجابة سريعة فهى مليئة بالكوادر الجيدة كما أن لديها امكانات غير موجودة فى الشرق الأوسط كله مثل استديو تسجيلات الصوتية إضافة إلى وحدات المونتاج وغيرها".



جمال بخيت

واستطرد بخيث أن مدينة الإنتاج الاعلامى بالامكانات التى تمتلكها مفترض أن تنتج كل شهر مجموعة من الأغانى الوطنية الهامة لأننا فى حاجة إلى هذه النوعية من الأغانى فى الوقت الحالى خاصة وأن مصر والمنطقة العربية بأكملها تعيش فى حرب مستمرة موضحاً:"الحكاية مش مناسبات فقط فأغنية "قوة مصر" قيمتها أنها تذاع فى كل الأوقات وليست فى مناسبة بعينها فقط".

وحول فكرة عدم الاعتماد على مطرب واحد لغناء "قوة مصر" واختيار مجموعة من الأصوات الشابة أشار بخيت:"الحقيقة أن طبيعة الأغنية تحتاج أكثر من مطرب لغنائها، لأنى أثناء كتابتها كنت أراها غنوة جماعية وحتى كلماتها توضح ذلك فاستخدمت فيها صيغة الجمع، كما أنى رأيت أنه ليس من الضرورى أن يكون أحداً من كبار النجوم على العكس نحن نحتاج إخراج أصوات شابة وموهوبة لأن مصر بها 100 مليون مواطن ومع هذا العدد مفترض اخراج 5 أو 6 نجوم فى الغناء كل فترة".

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جمال بخيت

واستكمل جمال بخيت حديثه عن الأغنية مؤكداً:" "قوة مصر" ممكن اذاعتها فى أى وقت لأننا نحتاج كلمة قوة مصر فهى كلمة حقيقية محتاجين نقولها ونصدقها ونكررها ونشد بيها همة المصريين، وهذا وقت القوة والعزيمة فنحن فى محيط ينهار من حوالنا وأصبح الحفاظ على كيان هذه هدف فبتالى انت عندك الحفاظ على كيان الدولة وحرب ارهاب من الداخل وحرب من تركيا وحرب عن مياة النيل وفى نفس الوقت عندك معركة بناء مش عاوز توقفها فانت بتحارب على كل الجبهات".

واختتم بخيت تصريحاته بأن الأغنية حققت انتشاراً جيداً بمجرد طرحها حيث أنها عرضت على كل القنوات وفى برامج التوك شو، كما أن هذه البرنامج طلبت استضافة الشباب الذين غنوا الأغنية وكذلك تحدثت فى مداخلة عن الأغنية ولدى لقاء مع الاعلامى حمدى رزق للحديث عن الأغنية فى برنامجه، كما أن الجمهور استقبلها بشكل جيد جداً.



جمال بخيت

جمال بخيت (3)