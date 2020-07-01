شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تناولت الدراما المصرية قصة رأفت الهجان فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد الجاسوس المصرى رفعت الجمال أو كما عرفناه برأفت الهجان ، فمن منا لم يعرفه ، ومن منا لم تقتحم شخصية رأفت الهجان جدران منزله ليعيش ويتعايش مع كل تفاصيلها ومشاعرها ، ويعود الفضل لذلك للدراما المصرية التى قدمت لنا مسلسل رأفت الهجان للراحل محمود عبد العزيز ليعد من أعظم قدمت الدراما المصرية فحكى قصة ملحمة تاريخية لجاسوس مصرى تم زرعه داخل الموساد الإسرائيلى وأوضح دوره الفعال فى إنجاح حرب أكتوبر، فرصد أبعاد الصراع العربى الإسرائيلى بشكل تشويقى وأستطاع أن يشكل الوعى لدى المواطن المصرى والعربى إتجاه المخابرات المصرية .

يعد سبب انجذاب الجمهور الأول لمسلسل رأفت الهجان الميل لمتابعة الدراما المستوحاه من قصص حقيقية على الأخص تلك القصص التى تقدم تضحيات من أجل الوطن ، كما أن مسلسل رأفت الهجان على الأخص يميزه أنه لم يعرض بطولة الشخص فقط بل سلط الضوء أيضا على حياته الشخصية وكيف تحول من شخص غير مسئول ومستهتر وفاشل لبطل قومى كما يعرض بطولة جهاز المخابرات والذى قدم بشكل مغايير عما إعتاد المشاهد فظهر أيضا الجانب الإنساني فيه .

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أعتمد مسلسل رأفت الهجان على تقنية الflash back وهذا ماجعله أكثر تشويقا وإثارة وبالمناسبة لولا تلك التقنية كان المسلسل سيكون من نصيب النجم عادل إمام حيث تم عرض المسلسل عليه بعد نجاحه فى مسلسل دموع فى عيون وقحه ولكنه أعترض على تلك التقنية وأراد تغيرها ولكن أصر مؤلف المسلسل الكاتب صالح موسى عليه مما دفع عادل إمام للإعتذار ليذهب المسلسل للنجم محمود عبد العزيز ويحقق نجاحا كبيرا فيه .

رأفت الهجان ، العميل ٣١٣ ، ديفيد شارل سمحون كل ذلك أسماء عرف بها رفعت الجمال الذى إستطاع أن يصل لأخطر المراكز فى إسرائيل ، شارك فى مسلسل رأفت الهجان كوكبة كبيرة من النجوم ساهمت فى إنجاحه ، ويعتبر كل شخص ساهم فى صناعة هذا المسلسل هو سبب فى نجاحه وليس الممثلين فقط ، فنجد التأليف المحكم للكاتب صالح مرسى ، والإخراج العبقرى ليحيى العلمى ، والموسيقى لعمار الشريعى ، والديكور لقوت القلوب .



