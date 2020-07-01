شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي عن وحيد حامد: أعماله خلدت فى التاريخ ومواطن مصرى غيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ليلى علوى، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعيد ميلاده الذى يحل اليوم 1 يوليو، مؤكدة أنه رمز ونجاح لاسم كبير له تاريخ وأعماله خلدت فى تاريخ الفن المصرى، كما أنه مواطن مصرى غيور وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه وأبناء وطنه.





ونشرت ليلى، عبرانستجرام : "عيد ميلاد الصديق.. الرمز والنجاح والكفاح والاسم الكبير.. وحيد حامد مش مجرد كاتب سيناريو شديد الحساسية ولا مؤلف له تاريخ وأعمال اتخلدت فى تاريخ الفن المصرى، لكن كمان هو مواطن مصرى غيور وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه وأبناء وطنه".





وتابعت ليلى: " كان من حظى الكبير إنى اشتغلت معاه أربعة أعمال كلها أعمال مهمة ومحطات ليها علامات مميزة فى مشوارى، من أول كل هذا الحب مرورا بالمساطيل ثم المسلسل الأهم العائلة والفيلم الأقرب لقلبى اضحك الصورة تطلع حلوة.. كل سنة وانت طيب يا أستاذ تعيش وتكتب وتفكر وتمتع الملايين بفنك الراقى".





يعد وحيد حامد من أبرز كتاب السيناريو فى مصر، فهو لم يكن يوما كاتبا عاديا بل كان استثنائيا، استطاع من خلال كتاباته أن يصور الواقع الذى نعيش فيه، بل استطاع أن يتنبأ بالأحداث ويبشر بالكثير منها مما جعل الكثير يندهش على قدرته الفائقة فى ذلك وكأنه قادم من المستقبل، فأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية علامات راسخة تؤرخ لأزمات مختلفة، فقد قدم الأعمال الاجتماعية ذات البعد السياسى.

Advertisements





عُرِف حامد، بموقفه الرافض للأصولية الدينية ويعتبر من أهم المعارضين للجماعات، وكتب مسلسل الجماعة وعرض فيه كل ما يخص الجماعة فى المراحل المختلفة، وتعد أخر أعماله السينمائية فيلم "الصحبة الحلوة" ليحى الفخرانى ومحمد سعد ومن إخراج سندرا نشأت، لكنه توقف بعد بدأ التصوير فيه، ومن أهم أعماله أيضا فيلم "النوم فى العسل" والذى كان يحكى عن وباء اجتاح البلد بأكملها، كذلك فيلم المنسى والإرهاب والكباب والراقصة والسياسى والتخشيبة والهلفوت، فهو بالفعل كاتب استثنائى سنظل ننتظر العديد من أعماله التى تلمسنا ونستمتع بها.



