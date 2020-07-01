شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يقتنع معجبين أديل بأنها تواعد سكيبتا بالرغم من عدم ظهورهما معا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العديد من معجبي النجمة العالمية آديل مازالوا يعتقدون أنها مازالت تعيش قصة حب مع مغني الراب سكيبتا ، و يبحثون دائما عن أي دليل من أجل دعم تكهنات علاقتهم و ذلك بالرغم من عدم ظهور النجمين معا بأي من الأماكن العامة أو بالحفلات و السهرات .

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تبادلت مغنية "Hello" ومغني الراب البريطاني بعض الرسائل التي تبدو رائعة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " Instagram " ، و هو ما جعل المعجبين يبدوا في جدل جديد حول علاقة آديل و سكيبتا .

تعليق اديل و سكيبتا

Advertisements

نشرت أديل صورتين لها علي صفحتها الشخصية بـ " إنستجرام " ليكتب سكيبتا علي الصور تعليق يحمل خفه ظل وهو " لقد حصلت علي كلمة السر بصفحة إنستجرام الخاصة بك " لترد عليه آديل برسمه وجه يضحك و بجانبه قلب، وعلي الفور قام عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة " سكرين شوت " لكلام سكيبتا و رد آديل و كأن ما نشر ما هو إلا أحدث التطورات في علاقتهما الرومانسية والتي بدأت منذ أكتوبر 2019 .



احدي التعليقات احدي التعليقات

لتنل التعليقات من الجدل من قبل عشاق النجمين ، حتي ان احدي المعجبات كتبت انها لا تصدق أن آديل و سكيبتا يتواعدان ، في حين علقت اخري أن فكرة ارتباط آديل و سكيبتا حقا تسعدها .



تعليق آخر حول علاقة آديل و سكيبتا