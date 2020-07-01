- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يقتنع معجبين أديل بأنها تواعد سكيبتا بالرغم من عدم ظهورهما معا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العديد من معجبي النجمة العالمية آديل مازالوا يعتقدون أنها مازالت تعيش قصة حب مع مغني الراب سكيبتا ، و يبحثون دائما عن أي دليل من أجل دعم تكهنات علاقتهم و ذلك بالرغم من عدم ظهور النجمين معا بأي من الأماكن العامة أو بالحفلات و السهرات .
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تبادلت مغنية "Hello" ومغني الراب البريطاني بعض الرسائل التي تبدو رائعة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " Instagram " ، و هو ما جعل المعجبين يبدوا في جدل جديد حول علاقة آديل و سكيبتا .
تعليق اديل و سكيبتا
نشرت أديل صورتين لها علي صفحتها الشخصية بـ " إنستجرام " ليكتب سكيبتا علي الصور تعليق يحمل خفه ظل وهو " لقد حصلت علي كلمة السر بصفحة إنستجرام الخاصة بك " لترد عليه آديل برسمه وجه يضحك و بجانبه قلب، وعلي الفور قام عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة " سكرين شوت " لكلام سكيبتا و رد آديل و كأن ما نشر ما هو إلا أحدث التطورات في علاقتهما الرومانسية والتي بدأت منذ أكتوبر 2019 .
احدي التعليقات
لتنل التعليقات من الجدل من قبل عشاق النجمين ، حتي ان احدي المعجبات كتبت انها لا تصدق أن آديل و سكيبتا يتواعدان ، في حين علقت اخري أن فكرة ارتباط آديل و سكيبتا حقا تسعدها .
تعليق آخر حول علاقة آديل و سكيبتا
تعليق واحدة من المعجبات
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يقتنع معجبين أديل بأنها تواعد سكيبتا بالرغم من عدم ظهورهما معا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.