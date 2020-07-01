شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى متألقة ونشيطة وتمارس الرياضة بهمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة ريم مصطفى، على مشاركة جمهورها بتفاصيل يومها وروتينها، وممارستها الرياضة باستمرار للحفاظ على لياقتها البدنية، ونشرت ريم مصطفى فيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، لممارستها الرياضة، تحت إشراف مدربها فى صالة ألعاب رياضية، وعلقت على الفيديو قائلة:" لا تتوقف قبل أن تصبح فخور"، وذيلت التغريدة بهاشتاج "شديد الخطورة"، استعدادا لبدء عرض مسلسلها الجديد اليوم.

ويعرض تطبيق watch it اليوم الأربعاء، أولى حلقات مسلسل شديد الخطورة وذلك بعد أن طرحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل حملة دعائية للعمل بطرح برومو أول وثانى وبوسترات منفردة لكل بطل مشارك فى العمل .