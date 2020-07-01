شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى متألقة ونشيطة وتمارس الرياضة بهمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة ريم مصطفى، على مشاركة جمهورها بتفاصيل يومها وروتينها، وممارستها الرياضة باستمرار للحفاظ على لياقتها البدنية، ونشرت ريم مصطفى فيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، لممارستها الرياضة، تحت إشراف مدربها فى صالة ألعاب رياضية، وعلقت على الفيديو قائلة:" لا تتوقف قبل أن تصبح فخور"، وذيلت التغريدة بهاشتاج "شديد الخطورة"، استعدادا لبدء عرض مسلسلها الجديد اليوم.
ويعرض تطبيق watch it اليوم الأربعاء، أولى حلقات مسلسل شديد الخطورة وذلك بعد أن طرحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل حملة دعائية للعمل بطرح برومو أول وثانى وبوسترات منفردة لكل بطل مشارك فى العمل .
وتجسد ريم مصطفي شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وبعدها تبدأ المغامرات.
بينما تجسد الفنانة ناهد رشدى دور دور أم "مالك" وهو أحمد العوضى بطل العمل، وأحمد صيام يجسد شخصية الأخ وخالد كمال فى دور الضابط هيثم الذى يحقق فى خيوط قضية غامضة، وحسنى شتا الأخ الأصغر ومحمود حجازى مهندس اتصالات وصديق مالك المخلص.
"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.
العمل تجربة جديدة على الدراما المصرية تقدم للمرة الأولى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة.
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