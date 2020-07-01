شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من عرض أولى حلقات "شديد الخطورة" ريم مصطفي:إنها البداية فقط..ترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة ريم مصطفي لعرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة" التي تقوم ببطولته بجانب النجم أحمد العوضى، حيث نشرت صورة لها داخل الجيم خلال تدريباتها لتأدية مشاهد الأكشن بالمسلسل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" أنها البداية فقط ..ترقب".



ريم مصطفي

ويعرض تطبيق watch it اليوم الأربعاء، أولى حلقات مسلسل شديد الخطورة وذلك بعد أن طرحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل حملة دعائية للعمل بطرح برومو أول وثانى وبوسترات منفردة لكل بطل مشارك فى العمل .





وتجسد ريم مصطفي شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وبعدها تبدأ المغامرات.

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بينما تجسد الفنانة ناهد رشدى دور دور أم "مالك" وهو أحمد العوضى بطل العمل، وأحمد صيام يجسد شخصية الأخ وخالد كمال فى دور الضابط هيثم الذى يحقق فى خيوط قضية غامضة، وحسنى شتا الأخ الأصغر ومحمود حجازى مهندس اتصالات وصديق مالك المخلص.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

العمل تجربة جديدة على الدراما المصرية تقدم للمرة الأولى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة.