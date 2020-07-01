كندة علوش تدين واقعة تعرض طفل سوري للتحرش من لبنانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

أعربت الفنانة كندة علوش، عن غضبها الشديد من تعرض طفل سوري للاغتصاب على يد ٣ شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى في لبنان، معلنة ادانتها لهذه الواقعة.

‏وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة :"جريمة الإعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود.. لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي".

وأضافت: "يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وأنزل بهم أشد العقاب".

وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاث شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.