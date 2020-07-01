فيديو| نرمين الفقي تتلقى مفاجأة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تلقت الفنانة نرمين الفقي، مفاجأة لعيد ميلادها الـ48، الذي احتفلت به يوم 21 يونيو المنقضي، وذلك في إحدى عيادات الأسنان.

وشاركت "نرمين"، جمهورها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطعي فيديو من مفاجأة عيد ميلادها وعلقت: ": "أول مرة في حياتي يتعملي مفاجأة".

آخر أعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وهنا شيحة وفراس سعيد وغيرهم.