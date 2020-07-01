محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أحيت الفنانة بدرية طلبة، ذكرى رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف الأولى، من خلال نشر صورة له عبر حسابها بـ"إنستجرام".
وعلقت "بدرية"، على الصورة: "اليوم يوافق ذكرى وفاة الفنان الكبير والقدير الدكتور عزت أبو عوف، مشوار فني محترم في التمثيل والموسيقى، ربنا يرحمه ويغفر له".
الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.
وللنجم الراحل عدد من الأعمال الهامة أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. بدرية طلبة تحيي لذكرى الأولى لرحيل عزت أبو عوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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