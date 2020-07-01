بهذه الطريقة.. بدرية طلبة تحيي لذكرى الأولى لرحيل عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيت الفنانة بدرية طلبة، ذكرى رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف الأولى، من خلال نشر صورة له عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وعلقت "بدرية"، على الصورة: "اليوم يوافق ذكرى وفاة الفنان الكبير والقدير الدكتور عزت أبو عوف، مشوار فني محترم في التمثيل والموسيقى، ربنا يرحمه ويغفر له".

الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.

وللنجم الراحل عدد من الأعمال الهامة أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها.