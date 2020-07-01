سميرة سعيد تستعيد ذكريات أغنيتها "بعد حبك": بترجعني لهذه الذكرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

غردت الديفا سميرة سعيد، بمقطع فيديو قديم لها من أغنيتها "بعد حبك"، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وحرصت "سميرة"، على التعليق على الفيديو قائلة: "في كل مرة باسمع أغنية (بعد حبك) أرجع بالذكرى للحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس".

وأضافت: "عشت حالة حب، ووله، وعشق خيالي، وكإنها حالة وجدانية حقيقية، (حين يتوحّد الخيال مع الواقع)، من أحلى ما لحّن أشرف سالم الله يرحمه".

وتقضي سميرة سعيد إجازتها الصيفية رفقة ابنها الوحيد شادي في الجونة. وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا، كليب أغنية "يوم من عمرنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد عرام، ومن إخراج نضال هاني.