فيديو.. محمد رمضان يكشف عن مقطع جديد من أحدث أغانيه "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو له من إحدى رحلاته، على جزء من أغنيته الجديدة "تيك توك"، التي يغنيها مع المطرب والدي جي العالمي سوبر ساكو.
ويستعد محمد رمضان خلال الأيام القادمة لتصوير الجزء الخاص به من كليب الأغنية، بعد أن قام ساكو بتصوير الجزء الخاص به في أمريكا.
وطرح مؤخرا فيديو كليب "كورونا فيروس"، من إخراج محمد سامي، فضلا عن مشاركته في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة أحمد زاهر، روجينا، عبدالعزيز مخيون، نور، سلوى عثمان، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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