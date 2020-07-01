محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الفنان الراحل عزت أبو عوف، في حوار له منذ عامين، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عن معاناة ابنه الوحيد "كمال" بسبب بعده عن ابنته الوحيدة "صبا".
وقال في حواره، إن نجله تزوج من فتاة أمريكية، ولم يستمع لنصائحه على الرغم من رفضه الشديد لهذه الزيجة، لأنه كان يتوقع ما سيحدث، ولم يسأله من قبل إن كان يحب هذه الفتاة أم لا.
وتابع: "أم حفيديتي اتكملت بطريقة وحشة جدا عننا، وعن مصر، خصوصا بعد الفترة اللي كانت بعد الثورة، وابني كان بيشتغل في السينما مع شريف عرفة وعمرو عرفة، بس أعتقد إنه ساب كل ده بسبب حزنه وبعده عن بنته الوحيدة لأنه بيعشقها".
وأضاف: "قلتله قبل كدة اتجوز، قالي أنا حاسس إني لو اتجوزت تاني وخلفت كأني بخون بنتي صبا".
كما كشف الفنان الراحل أن من بين الأسباب التي تسببت في رحيل زوجته "فاطيما" هو بعد صبا، لأن "روحها كانت في البنت دي".
الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.
وللنجم الراحل عدد من الأعمال الهامة أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عزت أبو عوف: "رفضت زواج ابني من أمريكية ودفع الثمن في النهاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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