‪ بالمستندات.. تفاصيل تأجيل نقابة المهن الموسيقية نظر النزاع بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قررت اللجنة القانونية التي شكلتها نقابة المهن الموسيقية في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي، بدعوى إخلاله بالتعاقد، وذلك حتى تقوم اللجنة بالاطلاع على المستندات التي قدمها الشرنوبي ومحاميه.

حسين هلال "المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل، حتى تقوم اللجنة بالاطلاع على المستندات التي قدمناها،للرد على ماورد في شكوى المنتجة سارة الطباخ".

وأضاف،:" حضرت الجلسة بصحبة الفنان محمد الشرنوبي، بينما غابت المنتجة وحضر محاميها، وقدمنا حافظة مستندات تثبت وجود 43 إخلال ببنود التعاقد من جهة الشركة منذ عام 2018".

الفنان محمد الشرنوبي من جهته قال ،:"أشكر وأقدر قرار اللجنة الثلاثية التي شكلتها غرفة صناعة السينما الذي صدر أمس، وأنتظر بأذن الله قرار القضاء المصري العادل بالدعوى المقامة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.