محمد عبدالرحمن ينشر البوستر الدعائي لـ "جمجوم بم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "جمجموم بم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".
وظهر "عبدالرحمن" بصحبة محمد سلام على البوستر، وعلق: "جمجموم أبو النجوم، 9 يوليو، على شاهد vip، جمجوم وبم بم، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، دراما 2020".
المسلسل يدور في إطار أكشن كوميدي، ومكون من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.
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