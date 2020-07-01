تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن المشاهدالساخنة وقصة الملابس الداخلية

أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعى حالة من الجدل الواسع بعد التصريحات التي أدلت بها من خلال دعمها للفنان يوسف الشريف الذى تعرض للعديد من الانتقادات بسبب تصريحاته الخاصة برفضه للمشاهد الساخنة.

وقالت ناهد السباعى، فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدى: "تعرضت إلى كثير من المواقف خلال مشاركتي فى عدد من الأعمال، لدرجة أنه فى أحد الأعمال الفنية طالب منى المخرج بعد خروجى من الحمام أن يتم تصويرى بالملابس الداخلية، وهو ما رفضته تماما".



وأضافت: "كان رد المخرج على أننى قدمت من قبل فيلم يوم للستات وظهرت فيه بالمايوه فى أحد المشاهد أثناء نزولى حمام السباحة، وقدمت فيلم "حرام الجسد"، ولكن كان ردى عليه هذه حرية شخصية وأنا أرفض هذا المشهد، خاصة أنه لم يكن موجودا فى السيناريو".



وأوضحت ناهد قائلة: "هناك كثير من النجمات يرفضن تقديم المشاهد الساخنة وقليل جدا من يوافق عليها، وأتصور أن للفنان الحق الكامل فى تجسيدها أو رفضها، وهى فى النهاية علاقة بين المخرج والممثل أو الممثلة".



وكانت ناهد دافعت عن يوسف الشريف مؤكدة أن هذا يعد حرية شخصية بالنسبة له.