هايدي موسى تسجل اغنية اجتماعية جديدة

انتهت المطربة المصرية هايدي موسى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، ولم تستقر على اسمها بعد.
الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وانتاج محمدشعبان في أول تعاون يجمع بينه وبين هايدي.
كما تستعد هايدي موسى لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام المقبلة، لتطرحها فور الانتهاء من عمليةالمونتاج.
نذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا)، وتستعد حالياً لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية من خلال مشاركتها في مسلسل جديد تتكتم على تفاصيله، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام ٢٠١٧.
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