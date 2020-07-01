فيديو.. سميرة سعيد :هذه الأغنية اجمل ما لحن أشرف سالم

شاركت الديفا سميرة سعيد جمهورها، مقطع من إحدى أغنياتها "بعد حبك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "اسنتجرام".

علقت سميرة على الفيديو قائلة:"في كل مرة بسمع أغنية"بعد حبك" ارجع بالذكرى لحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس عشت حالة

حب ووله وعشق خيالي وكأنها حالة وجدانية حقيقية (حين يتوحد الخيال مع الواقع"، من أحلى مالحن أشرف سالم الله يرحمه".

الأغنية من كلمات:حسن عطية، ألحان:أشرف سالم، توزيع:هاني يعقوب، وتم طرحها ضمن ألبوم "قويني بيك"

الذي طرح عام 2004، وضم 14 أغنية منهم"ماخلاص، قويني بيك، بالسلامة، صعب عليا، في خيالي، هو انا جيت جنبك".

يذكر أن آخر إصدارات سميرة الغنائية كانت من خلال أغنية "واقع مجنون"، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم، توزيع:محمد عرام.

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