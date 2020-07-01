"المغامرة مع فرعون " اول برنامج يتحدى الخوف في مصر

يعمل الكاتب الصحفى محمد فرعون بقدم وساق مع فريق عمل محترف على الانتهاء من التحضيرات النهائية لبرنامج الرعب والمغامرات المخيفة «المغامرة مع فرعون»، المقرر عرض أولى حلقاته منتصف الشهر المقبل، على قناة خاصة بالبرنامج على موقع «يوتيوب».

البرنامج يقدم فكرة مختلفة لم يتم التطرق لها على «يوتيوب» أو أى من المنصات الإلكترونية من قبل، حيث نشاهد من خلاله مغامرة حقيقية فى كل حلقة بشكل منفصل، للخوض فى عوالم مختلفة: الحيوانات المتوحشة، وأصحاب

القدرات الخارقة، والسحر والجن والشعوذة، وأصحاب المهن الشاقة، والنبش فى القبور، وقصص حقيقية مرعبة سيواجهها «فرعون» بنفسه، وليس من خلف الكاميرا.

وأكد «فرعون» أن البرنامج عبارة عن تحدٍّ كبير لكل المشاهدين، لأننا سنعرض أكثر الأساطير المرعبة التى سمعنا عنها منذ الصغر ومواجهة كل ما يخيف المشاهد والتعليق عليه إذا كان الأمر يستحق الخوف أو لا، وأيضاً سنعيش التجربة مع أكثر

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المهن والحرف الشاقة التى يعمل بها عدد قليل من الأشخاص، ويعرضون حياتهم للموت والإيذاء المستمر.

وأشار أيضاً إلى أن التحضير وتنفيذ البرنامج تطلب وقتاً تخطى ثلاثة أشهر، نظراً لدراسة الحلقات وكيفية تنفيذها فى وجود فريق عمل محترف مكون من مجموعة متميزة من الصحفيين والمصورين وكاتب سيناريو للحلقات ومونتير معروفين داخل الوسط الإعلامى.

ومن ناحية أخرى تم طرح البرومو التشويقى الأول للبرنامج عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وسيتم طرح البرومو النهائى للبرنامج نهاية الأسبوع.

جدير بالذكر أن برنامج «المغامرة مع فرعون» فكرة وتقديم محمد فرعون، ورئيس تحرير البرنامج فواز محمود.