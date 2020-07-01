"المغامرة مع فرعون " اول برنامج يتحدى الخوف في مصر

يعمل الكاتب الصحفى محمد فرعون بقدم وساق مع فريق عمل محترف على الانتهاء من التحضيرات النهائية لبرنامج الرعب والمغامرات المخيفة «المغامرة مع فرعون»، المقرر عرض أولى حلقاته منتصف الشهر المقبل، على قناة خاصة بالبرنامج على موقع «يوتيوب».
البرنامج يقدم فكرة مختلفة لم يتم التطرق لها على «يوتيوب» أو أى من المنصات الإلكترونية من قبل، حيث نشاهد من خلاله مغامرة حقيقية فى كل حلقة بشكل منفصل، للخوض فى عوالم مختلفة: الحيوانات المتوحشة، وأصحابالقدرات الخارقة، والسحر والجن والشعوذة، وأصحاب المهن الشاقة، والنبش فى القبور، وقصص حقيقية مرعبة سيواجهها «فرعون» بنفسه، وليس من خلف الكاميرا.
وأكد «فرعون» أن البرنامج عبارة عن تحدٍّ كبير لكل المشاهدين، لأننا سنعرض أكثر الأساطير المرعبة التى سمعنا عنها منذ الصغر ومواجهة كل ما يخيف المشاهد والتعليق عليه إذا كان الأمر يستحق الخوف أو لا، وأيضاً سنعيش التجربة مع أكثر
وأشار أيضاً إلى أن التحضير وتنفيذ البرنامج تطلب وقتاً تخطى ثلاثة أشهر، نظراً لدراسة الحلقات وكيفية تنفيذها فى وجود فريق عمل محترف مكون من مجموعة متميزة من الصحفيين والمصورين وكاتب سيناريو للحلقات ومونتير معروفين داخل الوسط الإعلامى.
ومن ناحية أخرى تم طرح البرومو التشويقى الأول للبرنامج عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وسيتم طرح البرومو النهائى للبرنامج نهاية الأسبوع.
جدير بالذكر أن برنامج «المغامرة مع فرعون» فكرة وتقديم محمد فرعون، ورئيس تحرير البرنامج فواز محمود.
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