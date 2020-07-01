الأحد..طرح أغنية سعد لمجرد الجديدة "عدى الكلام"

يستعد الفنان سعد لمجرد لطرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، وتحمل تعاون مصري جديد بينه وبين أبرز الشعراء والملحنين والموزعين معه للمرة الأولى في مسيرته الغنائية.

سيتم طرح الأغنية بطريقة الـ"فيديو كليب" يوم 5 يوليو، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:توما، ويعتبر

لقاء غنائي مميز للثلاثي الذي نجح مع كبار نجوم العرب للمرة الأولى مع لمجرد.

تجرةبة غنائية تحمل صفة التجديد بين اللون المصري والمغربي في الغناء، ليكتمل بها أركان الأغنية من كلمات وألحان وموسيقى مصرية

بصوت مغربي .

يذكر أن آخر إصدارات سعد الفنية كانت من خلال أغنية "آسف حبيبي" مع فريق فناير، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغت أكثر من 50 مليون مشاهدة، وشاركه الغناء الفريق الغنائي الشهير "فناير".

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