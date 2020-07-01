فيديو .. لقاء الخميسي تشعل تيك توك بأغنية لإيهاب توفيق

نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت لقاء من خلاله عبر تطبيق تيك توك، بأغنية عامل عاملة للنجم إيهاب توفيق، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان طارق مدكور. والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان طارق مدكور. Advertisements يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة، والفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، محمد الدفراوي، صدقي صخر، زايد فؤاد، أحمد كمال، صبري عبد المنعم، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، نهير أمين.

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