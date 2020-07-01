ماغي بو غصن تعبر بفيديو عن حبها للبنان: “الله يحمي بلدي وشعبي وناسي وأهلي..”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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في السياق، نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فيديو يظهر لقطات رائعة من وطننا لبنان، مرفقةً بأغنية السيدة فيروز “احكيلي احكيلي”.

وعلقت بو غصن على الفيديو الذي نشرته على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة :”الله يحمي بلدي وشعبي وناسي وأهلي..”.

ويأتي هذا الفيديو لتعطي ماغي جرعة من الأمل لمتابعيها في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.

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وتستمر ماغي في نشر الأمل بين الناس، إذ كانت قد نشرت سابقاً: “نبدا ايد بايد كل واحد حسب قدرته المادية. وندعم بعض. هيك منكبر سوى وبتفرج شوي شوي. بدا وقت اكيد. بس بدل الياس منكون عم نشتغل ونحلم. ومنغلبن كلن. والله معنا”.

واحتلت بو غصن المراتب الأولى في شهر رمضان الكريم لهذا العام، حيث تألقت بمسلسل “أولاد آدم” بمشاركة دانييلا رحمة وماكسيم خليل وباقة من النجوم في العالم العربي.

وبهذا الدور، تخلت بو غصن عن الكوميديا التي اعتدنا عليها فيها، لتطل بشخصية جدية لا تمازح كما ظهرت على غلاف العمل الترويجي.

أولاد آدم روى الخطايا التي يقع فيها الإنسان مهما كان قوياً أن يتجنبها، ويسرد رحلة صراعه معها وكيف تؤثر سلباً على علاقته بالآخرين، إذا نحن أمام عمل سيكولوجي بامتياز يدخل أعماق الإنسان ويحلل النفسية البشرية.