بالفيديو- ماهر يطرح أغنيته الجديدة “آخر همي”

بعد أسابيع من التشويق، أطلق الفنان اللبناني ماهر أغنية جديدة بعنوان “آخر همي” كلمات راين، ألحان شاهي توزيع: VOX Box Studios (Dany Saad) وانتاج تايغا.

الأغنية ايقاعية، قدمها ماهر بأسلوبه المميز، وأصبحت متوفرة على قناة ماهر الرسمية عبر موقع يوتيوب. ويقول مطلعها: “من بعد غياب/ جايي حبيبي لعندي/ من بعد يغاب/اللي عطيتو اغلى ما عندي/ اللي بدق الباب/ بيسمع الجواب/ آخر همي عايش هلق مع وحدة تاني/ تاري مكتبلي انا اعشق هلق غيرك انساني”.

وكان ماهر قد أثار الجدل مؤخراً مع انتشار فيديو له وهو يغني مع ارتفاع سعر الدولار واقترابه من الـ 10 آلاف ليرة، إلا انه ردّ على هذه الانتقادات بأنه يعبّر عن غضبه من الوضع الذي وصل إليه البلد بهذه الطريقة وقال “نحن شعب بتلبقلو الحياة، ما بتلبقلو يقعد بالبيت لحالو يبكي، نحن شعب لازم يتفاءل”.