فن ومشاهير

جنيفر أنيستون ترفع الصوت وتناشد الجمهور

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 01, 2020

وجهت النجمة العالمية جنيفر أنيستون رسالة مهمة الى جميع محبيها وسط انتشار فيروس القاتل.

وظهرت “أنيستون” وهي ترتدي قناعاً يخفي جزءاً كبيراً من وجهها، وكتبت بما معناه أنها تفهم أن الأقنعة غير مريحة، لكن الأسوأ من ذلك اغلاق الشركات أبوابها وفقدان العديد من الوظائف، إضافة الى أن المعنيين بالرعاية الصحية يعانون في هذه الفترة من الإرهاق الشديد، وأن هذا الفيروس القاتل أودى بحياة الكثيرين لأننا لا نفعل ما يكفي للتصدي له. وشددت أنه لا يزال هناك من يرفض اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة والحفاظ على بعضهم البعض في أمان. وختمت قائلة أنه من الضرورة ارتداء القناع للحفاظ على حياة الآخرين وتشجيع من حولك على ذلك.

نذكر أن “أنيستون” كانت قد تبرعت بمبلغ مليون دولار لمنظمة Color Of Change، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن الحقوق المدنية وأكبر منظمة عدالة عنصرية عبر الإنترنت وذلك بعد مقتل شاب أميركي من أصول أفريقية يدعى ​جورج فلويد​ على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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