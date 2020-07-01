خاص- رحلة كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز السعيدة تحوّلت متعة للعين والأذن في دقائق

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالتعاون مع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب أغنيةBon Voyage ، وهي باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

فكرة الكليب مستوحاة من الأجواء التي فرضتها كورونا من خلال التباعد الاجتماعي، حيث أطلت كارول في البداية وهي تتحدث مع “دي جي يوسف” عبر الهاتف وتشكو له اشتياقها للفنان المميز باسل الزارو مفاجأة الفيديو كليب.

في المشهد الثاني، تتلقى كارول اتصالاً من باسل وأثناء حديثهما العاطفي عبر الفيديو تتفاجأ كارول بفتاة تقتحم المكان، هنا دخل الشك بأفكارها حول تعرضها للخيانة من قبل حبيبها لتتوضح الصورة لها في النهاية عن أن الفتاة التي رأتها ليست سوى شقيقته.

الكليب تحفة فنية ان لناحية تقطيع المشاهد والكادرات، واعتمادها موقع تصوير رائع مع ألوان صيفية مبهجة تدخل السرور الى قلب كل من يُشاهد العمل. اطلالات كارول العادية منها أو الكلاسيكية ساهمت بخروج الكليب بأبهى حلّة. وكان واضحاً العفوية التي أطلت بها كارول المحترفة بتأدية الادوار، بالاضافة الى روحها المرحة وجمالها البارز وأنوثتها الطاغية.

Advertisements

المخرجة بتول عرفة لعبت على مزج اللقطات بطريقة احترافية، قدمت كارول بأسلوب مختلف واستثنائي.

المخرجة التي تتمتع بعين فنية نادرة نجحت في ترجمة مزاج الاغنية في لقطات ممتعة للعين والأذن ونجحت كذلك في بث روح ايجابية طاغية على الكليب من بدايته حتى نهايته.

بالنهاية لا بد من تسليط الضوء على الاجراءات الوقائية التي اتخذتها “لايف ستايلز ستوديوز” خلال تصوير العمل، حيث مرّ في آخر الكليب شريطاً مصوراً حول كافة الاجراءات التي اتبعتها الشركة للحفاظ على سلامة النجوم وكل العاملين معها في ظل انتشار فيروس كورونا، فقد تم أخذ الحراراة وتعقيم الموقع لتجنب أي إصابات، بالاضافة الى ارتداء الكمامات.

الأغنية أصبحت متوفرة على قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “ما تقلي وتعدلي ناوي تبعد وتسافر/تشرحلي تحلفلي من بعدك ابقى ناطر/وحياتك يا حبيبي رح إفتح صفحة جديدة/من قلبي عم قلك انشالله رحلة سعيدة”.