شكرا لقرائتكم مصر.. حبس سما المصري 3 سنوات بتهمة الفسق والفجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة الراقصة المصرية سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كان النائب العام المصري قد أمر بحبس سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.

واتهمت النيابة العامة الراقصة، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المخلة.

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و ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على الراقصة نهاية إبريل الماضي.

وأمرت النيابة حينها بالتحقيق معها، بعد تقديم عدد من المحامين، إضافةً إلى المذيعة ريهام سعيد، ببلاغات ضدها إثر نشرها صوراً وفيديوهات إباحية على حسابها بموقع "فيسبوك" بهدف ما اعتبروه "إثارة الغرائز"، متهمين الفنانة "بضرب كل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط".

وأكد أحد المحامين أن نشر المصري لهذه الصورة يهدف "للشهرة ولتحقيق أكبر نسبة من المشاهدات، مما يعود عليها بمكاسب مالية طائلة".

يشار إلى أن اسم سما المصري ارتبط بمعارك وقضايا مع شخصيات عامة وفنية ورواد مواقع التواصل، بسبب تصريحاتها وصورها وفيديوهاتها.