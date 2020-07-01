بـ اللى يجاور السعيد .. تامر حسني يغنى باللهجة الصعيدي

يتعاون النجم الكبير تامر حسني مع الموزع الموسيقى توما، فى أغنيتين بألبومه الجديد، الأولى تحمل عنوان اللى يجاور السعيد وهى باللهجة الصعيدية، من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر.
والثانية لم يستقر على اسمها حتى الآن،ولكن تحمل طابعًا رومانسيًا، وهي من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، ومن المقرر أن يتم طرحهما فى الألبوم الجديد.
ويتعاون تامر حسني من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: أيمن بهجتقمر، محمد يحيى، تامر حسين، تامر علي، يحيى يوسف، شريف مكاوي، إسلام زكي، أحمد زعيم، أمير طعيمة، صابر كمال، شريف بدر، توما، أحمد عاطف، وغيرهم.
ومن ناحية أخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي.
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