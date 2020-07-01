باسم ياخور مشيدًا بـ ماجد المصري: ولا اروع من الابتسامة التي ترافقه دائمًا

أشاد النجم باسم ياخور، بالنجم ماجد المصري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر باسم صورة برفقة ماجد، وعلق عليها قائلًا: ولا اروع من ماجد المصري بروح النكتة التي لا تتوقف والبديهة الحاضرة والابتسامة التي ترافقه دائما.

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يذكر أن النجمين باسم ياخور وماجد المصري شاركا مؤخرًا في بطولة مسلسل علاقات خاصة، والمسلسل من تأليف نور شيشكلي، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة كل من ديمة قندلفت، أحمد زاهر، ميرفا القاضي، جوي خوري، عمار

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